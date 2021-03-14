Бывший спецназовец-бандит снова сбежал от правосудия в Алтайском крае

Барнаул, 14 марта. Правоохранители объявили в федеральный розыск бывшего бойца спецназа военной разведки. В прошлом сотрудник ГРУ, а сейчас главарь банды сбежал уже в третий раз.

В 2005 году во время этапирования руководитель банды налетчиков справился с охраной и совершил побег. Спустя пару месяцев его поймали. Тогда при помощи близких был сделан трюк с подменой. В итоге брат преступника остался в СИЗО, а экс-спецназовец в одежде родственника вышел на свободу. Однако позднее уголовник был задержан.

Вместо положенных 19 лет он отсидел семь и вышел раньше срока из-за инвалидности. В дальнейшем правоохранители установили, что осужденный в 2011 году во время нахождения за решеткой организовал нападение на дом фермера. От дальнейшего избиения и возможной расправы семью пострадавшего спас сын.

За преступление бывший спецназовец получил восемь лет колонии. Приговор был обжалован, срок увеличился на два года. Однако уголовник смог сбежать с браслетом слежения.

В Ингушетии задержали бывшего регионального министра внутренних дел. С 2019 года он находился в межгосударственном розыске, сообщал ФАН.