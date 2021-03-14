Директор департамента мэрии Омска попал в больницу с переломами после ДТП

Омск, 14 марта. Серьезная дорожная авария произошла на автодороге Омск — Муромцево. В реанимации оказались два человека, в том числе и местный чиновник.

В одном из автомобилей находился директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска Константин Мельников, его экстренно доставили в больницу. Врачи оценивают состояние чиновника как средней тяжести, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Согласно предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с ВАЗ-2114. Медицинская помощь понадобилась владельцу отечественного авто и пассажиру иномарки. Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

ФАН сообщал, что водитель такси погиб в массовом ДТП в Василеостровском районе Петербурга.