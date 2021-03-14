Начались испытания «Спутника V» на онкобольных. События дня. ФАН-ТВ

Напомним, массовая вакцинация против COVID-19 в России стартовала 18 января. Как заявил президент Владимир Путин, к началу марта оба компонента вакцины получили более двух миллионов человек.

«Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

В России начались отдельные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Великобритания будет наращивать военный киберпотенциал

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, распространенном 13 марта его канцелярией. По его словам, цифровые возможности вносят революционные изменения в стиль жизни.

«Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — сказал он.

Ранее глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай имеют преимущество в области военных технологий.