Начались испытания «Спутника V» на онкобольных. События дня. ФАН-ТВ

Испытания «Спутник V» на онкобольных
В России начались отдельные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» на онкобольных. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Нет никаких в настоящее время онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда, естественно, больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток», — сказал Гинцбург в эфире «Соловьев Live».
Напомним, массовая вакцинация против COVID-19 в России стартовала 18 января. Как заявил президент Владимир Путин, к началу марта оба компонента вакцины получили более двух миллионов человек.
Великобритания будет наращивать военный киберпотенциал
Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве для противодействия своим потенциальным противникам. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, распространенном 13 марта его канцелярией. По его словам, цифровые возможности вносят революционные изменения в стиль жизни.
«Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни», — сказал он.
Ранее глава стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что Россия и Китай имеют преимущество в области военных технологий.
Россия готова сотрудничать с ЕС всех сферах
Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя сообщения СМИ о предложении посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера пересмотреть стратегию отношений Брюсселя и Москвы, Захарова призвала не обращать внимания «на каждую цитату и каждый шорох» из Евросоюза, так как они ни на что не влияют. По ее мнению, Европе нужно сначала определиться с внешнеполитическим вектором, а также разобраться в отношениях внутри ЕС.
В Крыму назвали стоимость первой опреснительной установки
Стоимость ялтинской опреснительной станции составит около трех миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге по итогам поездки в Крым министра экономического развития России Максима Решетникова. По словам Аксенова, опреснение даст гарантированный результат. Он также отметил, что к работе уже приступили. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму — запасной вариант. Напомним, правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.