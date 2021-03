Netflix продлил сериал «Нерегулярные части» о Шерлоке Холмсе на второй сезон

Вашингтон, 14 марта. Потоковый сервис Netflix принял решение продлить новый сериал о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне «Нерегулярные части» на второй сезон. Причем премьера первого еще не состоялась.

Сериал выйдет на Netflix 26 марта. Главные роли достались Генри Ллойду-Хьюзу и Ройсу Пирресону.

Действие развернется в Лондоне XIX века. Но, что примечательно, в центре окажутся не знаменитый сыщик и его партнер, а компания уличных детей, которые будут выполнять их поручения и помогать раскрывать преступления. Ожидается, что сюжет сериала будет иметь мистический уклон.

Как сообщает We Got This Covered, британский проект получит продолжение.

