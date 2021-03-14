Еврокомиссия признала провал стратегии ЕС по вакцинации от коронавируса

Брюссель, 14 марта. План Евросоюза по вакцинации от COVID-19 содержал ошибки в тех вопросах, которые касались закупок препаратов. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По словам европейского представителя, необходимо дождаться окончания пандемии, чтобы проанализировать допущенные ошибки. Правда заключается в том, что сам Евросоюз, а также страны — участницы объединения допустили ошибки при заказе лекарственных средств, считает Тиммерманс.

Замглавы Еврокомиссии добавил, что решение о совместном заказе вакцины от коронавируса было верным, однако оно было выгодно только богатым государствам, включая Германию.

Как стало известно ранее, Роспотребнадзор объяснил улучшение ситуации с COVID-19 в России.