Житель Швейцарии «спустил» 2,3 млн рублей на татуировки

Берн, 14 марта. Житель Швейцарии Андреас Штауффигер потратил 23 тыс. фунтов стерлингов на татуировки. Он заявил, что это позволяет ему побороть страх перед болью, пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что первую татуировку сделал в 18 лет. Сегодня ему идет 44-й год, а количество татуировок выросло до 60. Штауффигер заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. В его планы входить покрыть татуировками все тело и голову. Вместе с тем любитель острых ощущений из Швейцарии сделал себе 16 пирсингов.

Кондитер, по совместительству пожарный-доброволец Андреас Штауффигер, отметил, что процедуры в тату-салоне помогли ему справится со страхом боли, который мешал ему спасать людей. По его словам, болезненность татуировки зависит не от части тела на которую она наносится, а с текущим состоянием организма — голодом, стрессом, сном.

Недавно дерматолог Юлия Галлямова рассказала о главной проблеме татуировок для кожи. По ее словам, некачественные красящие средства могут спровоцировать сильные аллергические реакции и предраковые заболевания.