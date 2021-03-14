Населенные пункты Иркутской области оказались без света из-за сильного ветра

Иркутск, 14 марта. Шквалистый ветер стал причиной отключения электричества в домах 80 поселков Иркутской области. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Порывы достигали местами 27 м/с. Без энергообеспечения остались 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях. По данным МЧС, следующие несколько суток неблагоприятная погода с метелями и сильным ветром в регионе сохранится. В некоторых районах обещают обильные снегопады.

Из-за сильных порывов ветра, ГУ МЧС по Иркутской области предостерегло местных жителей от традиционного сжигания чучела Масленицы. Мера предосторожности продиктована высоким риском пожарной опасности, пишет RT.

Недавно стало известно о резком падении температуры воздуха на Кубани. Причиной тому стал сильный ураганный ветер, который сформировался под влиянием нескольких холодных атмосферных фронтов.