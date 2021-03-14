Блин весом 15 кг испекли на Сахалине в честь Масленицы

Южно-Сахалинск, 14 марта. Блин диаметром 2,5 метра и весом 15 кг приготовили на Сахалине. Масленичное угощение стало самым большим на территории Дальнего Востока.

Жители Сахалина не первый год устанавливают региональные рекорды. В прошлом году в Южно-Сахалинске на Масленицу сожгли самое большое на Дальнем Востоке чучело. В этом году местные власти решили не изменять традициям и удивили местных жителей огромным блином.

Для его приготовления ушло около 30 литров теста. Сам блин готовился в специально построенной металлической печи и огромной сковороде. Повара на протяжении нескольких дней оттачивали мастерство приготовления столь необычного блюда. В праздничный день идеальный блин получился с третьей попытки. Угощение разделят и раздадут участникам гуляний. Официально рекорд фиксировать не будут.

Необычным способом Масленицу проводили жители Калужской области. Они построили огромный «замок корона-людоеда» и сожгли его вместо традиционного чучела.