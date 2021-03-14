Китайские ученые нашли способ создания оптических дисков объемом 700 ТБ

Пекин, 14 марта. Способ многократного увеличения плотности записи данных на оптические диски был найден исследователями китайского и австралийского университетов.

Ученые нашли способ преодолеть ограничение на плотность записи данных на оптические диски, присущее современным технологиям записи. Полученные ими результаты говорят о возможности записать 700 терабайт данных на оптический диск обычных габаритов, заменив им 28 000 однослойных Blue-ray дисков.

Эта технология подходит для массового производства оптических дисков, поэтому ее потенциал колоссален. Кроме того, ее применение ориентировано на использование лазеров непрерывного действия, которые дешевле, проще и надежнее используемых в современных технологиях импульсных лазеров.

Недавно в России разработали технологию создания оптических чипов для квантовых компьютеров. Данное изобретение сделает работу квантовых симуляторов более эффективными.