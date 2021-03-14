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Китайские ученые нашли способ создания оптических дисков объемом 700 ТБ

Китайские ученые нашли способ создания оптических дисков объемом 700 ТБ

Пекин, 14 марта. Способ многократного увеличения плотности записи данных на оптические диски был найден исследователями китайского и австралийского университетов.

Ученые нашли способ преодолеть ограничение на плотность записи данных на оптические диски, присущее современным технологиям записи. Полученные ими результаты говорят о возможности записать 700 терабайт данных на оптический диск обычных габаритов, заменив им 28 000 однослойных Blue-ray дисков.

Эта технология подходит для массового производства оптических дисков, поэтому ее потенциал колоссален. Кроме того, ее применение ориентировано на использование лазеров непрерывного действия, которые дешевле, проще и надежнее используемых в современных технологиях импульсных лазеров.

Недавно в России разработали технологию создания оптических чипов для квантовых компьютеров. Данное изобретение сделает работу квантовых симуляторов более эффективными.

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