«Достала своим распутством»: Солнцев обвинил Бузову в расставании с Давой

Москва, 14 марта. Шоумен Рустам Солнцев считает, что блогер Давид Манукян не «сумасшедший», потому и разорвал отношения с экс-возлюбленной певицей Ольгой Бузовой.

За историей расставания Бузовой и Манукяна уже не первый месяц следят пользователи Сети. Прежде Бузова обвинила Даву в избиении, изменах, оскорблениях и унижениях, которые, по утверждению певицы, ей нанес возлюбленный. Исполнительница даже показала своим подписчикам в Instagram скриншоты личных переписок с парнем.

Некоторое время спустя Дава стал в социальных сетях «образцовым парнем»: сделал пластическую операцию, рассчитался с долгами и даже записал песню, которую посвятил Бузовой. Пользователи Сети и звезды шоу-бизнеса поддерживали и певицу, и рэпера. Юзеры разделились на два лагеря: одни считают виновником расставания Бузову, другие — Даву.

Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев, который хорошо знает Бузову по совместному участию в ТВ-реалити, прокомментировал расставание бывших возлюбленных.

Со слов шоумена, отношения влюбленных звезд закончились из-за поведения Бузовой. Солнцев считает, что рэпер больше не захотел терпеть поведение девушки.

«Его трудно обвинить в том, что он совсем сумасшедший… Я думаю, она его очень сильно достала, своим вот этим всем распутством ужасным. Очень сильно достала», — заявил Солнцев.

Помимо обвинений в неподобающем поведении, Солнцев указал на пристрастие Бузовой к спиртным напиткам. Объемы алкоголя, употребляемого телеведущей, шоумен сравнил с расходом внедорожника.