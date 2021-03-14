Следователи проверяют гибель 11-летнего мальчика в Саратовской области

Балаково, 14 марта. Следователи проведут проверку по факту смерти 11-летнего мальчика. Ребенок был обнаружен мертвым в квартире у родственников на улице Рабочей, где находился в гостях.



Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области, внешних признаков насильственной смерти медицинским экспертом обнаружено не было. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на изучение всех обстоятельств произошедшего.



Ранее в Саратовской области два мальчика провалились под лед и погибли. Они были братьями, один пытался спасти другого.