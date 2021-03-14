Сахалинские туристы пережили встречу с проснувшимся медведем

Южно-Сахалинск, 14 марта. Туристы повстречали на Сахалине проснувшегося медведя. Животное находилось примерно в 150 метрах от них, но было чем-то сильно увлечено.

Мужчины отправились в импровизированный поход искать хижину на дереве, которую считали охотничьей. Молодые люди были оповещены одной из туристических групп о том, что медведи уже вышли из спячки. Однако вероятная встреча с животным на путешественников сильно не повлияла.

Медведь оказался совсем недалеко от туристов. По их словам, они начали тихо уходить с занятого места, направив взгляд прямо на хищника.

«Встреча с медведем меня сильно не напугала. Не могу объяснить, почему, но все-таки я вошел в небольшую панику», — рассказал очевидец на YouTube-канале «Простой Сахалинец».

Это была его первая встреча с медведем, заявил блогер. Несмотря на то, что группа взяла «дудки» для отпугивания, пользоваться ими она не стала, чтобы не спугнуть хозяина леса.

Недавно сообщалось, что житель Приморья чуть не погиб при нападении медведя. Животное напало на мужчину в лесном массиве неподалеку от поселка Врангель.