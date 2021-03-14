Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев побывал в гостях у художника Павлишина

Хабаровск, 14 марта. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел неформальную встречу за чашечкой чая с народным художником Геннадием Павлишиным. Сейчас творцу 82 года.

Михаил Дегтярев стал первым за последние десять лет губернатором региона, который проявил внимание к знаменитому земляку. В ходе встречи художник рассказал политику о своих работах и интересном жизненном пути.

Как иллюстратор Павлишин активно сотрудничал с Хабаровским книжным издательством. Известность обрел благодаря выходу в свет книги Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки». Мастер нашел особый графический стиль, в котором объединились этнографические знания искусства народов Приамурья, профессиональный рисунок и оригинальность композиции. Его книги издавались в США, Греции, Франции, Японии и других странах. Всего им оформлено более ста изданий.

Недавно Дегтярев призвал к сотрудничеству предпринимателей края в организации мероприятий. По словам главы, власти Хабаровска готовы поддержать инициативу бизнесменов с активной гражданской позицией и высокой социальной ответственностью.