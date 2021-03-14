Стоматолог назвала оптимальное количество сладкого для здоровья зубов

Москва, 14 марта. Употребление сладкого сказывается на здоровье зубов негативно, особенно если это леденцы. Сколько десертов есть безопасно, рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Леденцы и чупа-чупсы есть нежелательно из-за повреждения зубной эмали. После употребления таких сладостей лучше почистить зубы или прополоскать рот, посоветовала эксперт в беседе с RT.

«Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы», — пояснила стоматолог.

По словам Балакиревой, лучше всего уменьшить количество потребляемого сахара, не отказываясь от него полностью, но соблюдая меру. Для зубов будут полезны овощи и фрукты, особенно яблоки и клубника.

Стоматолог также призвала не пытаться очистить эмаль лимоном, и напомнила, что зубы стоит чистить два раза в день. В течение дня специалист советует пользоваться ирригатором.

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