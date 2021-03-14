Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Стоматолог назвала оптимальное количество сладкого для здоровья зубов

Стоматолог назвала оптимальное количество сладкого для здоровья зубов

Москва, 14 марта. Употребление сладкого сказывается на здоровье зубов негативно, особенно если это леденцы. Сколько десертов есть безопасно, рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Леденцы и чупа-чупсы есть нежелательно из-за повреждения зубной эмали. После употребления таких сладостей лучше почистить зубы или прополоскать рот, посоветовала эксперт в беседе с RT.

«Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы», — пояснила стоматолог.

По словам Балакиревой, лучше всего уменьшить количество потребляемого сахара, не отказываясь от него полностью, но соблюдая меру. Для зубов будут полезны овощи и фрукты, особенно яблоки и клубника.

Стоматолог также призвала не пытаться очистить эмаль лимоном, и напомнила, что зубы стоит чистить два раза в день. В течение дня специалист советует пользоваться ирригатором.

Пульмонолог ранее рассказал россиянам, почему не стоит пытаться соблюдать Великий пост при COVID-19. Выздоровление требует от организма сил.

Новости партнеров