Правительство поможет: Саратовская область получит федеральные дотации

Саратов, 14 марта. Регион получит федеральные дотации на поддержку сбалансированности бюджета. Точная сумма дотаций остается неизвестной. В 2021 году дефицит бюджета Саратовской области составляет около 13 млрд рублей.



Экономист Дарья Федорова рассказала корреспонденту ФАН, почему регион год от года продолжает оставаться дотационным.

«Долг Саратовской области растет стабильно, бюджет остается очень дефицитным. По сравнению с большинством соседей мы «бедные родственники». Причин сразу несколько и все они сугубо экономические. В частности, в области достаточно слабая промышленность, инвестиционный климат не самый благоприятный. Правительство делает все возможное, но пока тенденции к улучшению если и намечаются, то очень призрачно. Нужен экономический рывок, но как его сделать — большой вопрос», — отметила специалист.

Ранее стало известно, что в Саратовской области построят крупнейший в России центр обработки данных. Объект планируют возвести недалеко от Балаково.