Двое выживших в результате крушения Ан-26 находятся в тяжелом состоянии

Алма-Ата, 14 марта. Пострадавшие в авиакатастрофе военного самолета Казахстана Ан-26 были прооперированы. У граждан обнаружили переломы и черепно-мозговые травмы.

Один из пострадавших имеет ожоги тела второй и третьей степени. Состояние двух пациентов врачи оценивают как стабильно тяжелое. Сейчас выжившие находятся в реанимации, передает ТАСС.

Военный самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты. Воздушное судно принадлежало Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана. В результате крушения воздушного судна погибло четыре человека.