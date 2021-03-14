Калужане сожгли «замок корона-людоеда» в честь праздника Масленицы

Калуга, 14 марта. Огромный объект под названием «замок корона-людоеда» сожгли на территории арт-парка «Никола-Ленивец» под Калугой. Таким образом жители связали Масленицу с пандемией COVID-19.

Высота объекта составила 24 метра. Ее автором стал организатор фестиваля «Архстояние» Николай Полисский. Вместе с зимой он хотел сжечь и проститься с пандемией коронавируса.

«Так как весь год для всего мира COVID-19 — главная проблема, главная беда, мы построили такой замок корона-людоеда и, наконец-то, покончим с вирусом навсегда. Мы спалим это злобное существо, его берлогу», — цитирует Полисского агентство ТАСС.

Он призвал граждан не игнорировать вакцинацию от коронавируса, так как это является самым эффективным способом борьбы с пандемией. На празднике жителей угощали «иммунноповышающими» блинами и развлекали различными играми.

Сегодня, 14 марта, православные встречают прощенное воскресенье. Оно ознаменовывает окончание Масленицы. В этот день принято просить друг у друга прощения, и посещать храмы.