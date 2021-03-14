Археологи нашли останки высокопоставленного чиновника XIX века в Красноярске

Красноярск, 14 марта. Красноярские археологи во время раскопок во Всехсвятском некрополе нашли захоронение чиновника XIX века. Специалисты относят находку к эпохе правления императора Александра I.

Ученые надеются установить личность человека, захороненного в деревянном гробу, сообщил представитель Научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскания» (НПО АПИ) Александр Тарасов. Погребение обнаружили на центральной аллее, тело было захоронено в возрасте 40-50 лет.

Археологи установили, что мужчина был госслужащим высокого ранга, и, предположительно, имел отношение к учрежденному в 1809 году Главному управлению путей сообщения и публичных зданий — аналогу министерства строительства и министерства транспорта. Специалисты надеются узнать подробнее историю захоронения.

Недавно археологи из Томска отчитались о найденных в полевом сезоне 2020 года двух уникальных объектах. Один относится к периоду индустриализации Сибири XIX века, а вторую находку специалисты относят к бронзовому веку.