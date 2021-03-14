«Союз-СТ» запустит в космос два европейских спутника Galileo

Москва, 14 марта. Вместо европейской ракеты Arian 6 для полета спутников Galileo будет применена российская ракета-носитель «Союз-СТ».

В сентябре 2017 года был подписан договор на запуск четырех спутников Galileo с помощью двух ракет Ariane 6 в промежутке с конца 2020 по середину 2021 года. Контракт предусматривал в качестве второго варианта использование ракет «Союз», передает РИА Новости.

«Второй запуск двух спутников Galileo с Гвианского космического центра теперь тоже перенесен с ракеты Ariane 6 на «Союз-СТ» и планируется, предварительно, в марте 2022 года», — отметил собеседник агентства.

Первый из двух запусков спутников Galileo по причине задержки пуска Ariane 6 был перенесен на «Союз». Второй полет намечен на сентябрь этого года.

Ранее сообщалось, что ВКС России продолжают контролировать полет спутника «Арктика-М» и разгонного блока «Фрегат». Новый спутник предназначен для точного исследования Северной полярной области Земли.