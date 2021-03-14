Шоумен Пчела раскрыл тайную цель визита Пугачевой на вечеринку Ивлеевой

Москва, 14 марта. Вечеринка в честь 30-летия блогера Насти Ивлеевой удивила Сеть не только своим масштабом, но и тем, что на ее пришла певица Алла Пугачева, редко посещающая подобные мероприятия.

Несмотря на личное знакомство Примадонны с телеведущей, ее визит на праздник стал неожиданностью для общественности. Скорее всего, на этот шаг ее уговорил супруг, телеведущий Максим Галкин, предположил шоумен и организатор мероприятий Сергей Пчела.

«Скорее всего, договаривались с Галкиным, а Алла Борисовна стала приятным бонусом к его визиту», — отметил эксперт.

Блогеры сейчас имеют такую же значимость, как народные артисты, обладая большой аудиторией и влиянием. Кроме того, по слухам, у Галкина есть планы на создание своего YouTube-канала и развития в этом направлении, поэтому визит к популярной Ивлеевой может сыграть ему на руку для расширения аудитории, добавил Пчела.

Шоумен также опроверг предположение, что Пугачева могла прийти к блогеру за деньги. По его словам, Примадонне давно неинтересны корпоративы.

Для вечеринки Ивлеевой певица выбрала экстравагантный наряд, продемонстрировав стройные ноги. Пугачева предстала в прозрачной тунике и мини-юбке.