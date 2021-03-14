Обнаруженный в Японии слизень может отращивать новое тело на старой голове

Токио, 14 марта. Морские слизни Elysia из Японии могут оторвать себе голову, а потом нарастить на ее месте новое тело. Такое открытие совершили ученые из женского университета Нары.

Внимание ученых привлек моллюск, обитавший в лаборатории и внезапно потерявший голову (при этом голова передвигалась и употребляла пищу). По началу этот факт смутил специалистов, однако в дальнейшем выяснилось, что для такого вида это «нормальная практика». Оказалось, что постепенно к голове постепенно «прирастает» новое туловище.

При этом тело новую голову отрастить не смогло. Хоть и опыты показали, что без головы оно и дальше живет довольно долго (порой это длится на протяжении нескольких месяцев), по прошествию определенного промежутка времени тело неизбежно умирает.

Также недавно сообщалось, что осьминоги, в свою очередь, оказались чувствительны к эмоциональной и физической боли. Животное имеет похожие с млекопитающими характеристики нейронной активности, хотя нервная система осьминога кардинально отличается.