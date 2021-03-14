Православные христиане встречают Прощенное воскресенье перед Великим постом

Москва, 14 марта. Прощенное воскресенье имеет для православных верующих особое значение и смысл. Специалисты рассказали о традициях праздника и его психологическом эффекте.

В последний день Масленицы традиционно совершается чин прощения. Православные в России по всей стране направятся на богослужение в храмы.

Во время богослужения и духовенство, и миряне просят друг у друга прощения. В этот день христиане могут помириться с каждым. Достаточно искренне сказать: «Прости меня!», — а в ответ непременно услышать: «Бог простит! И я прощаю!». Такой обряд перерос в народную традицию — люди просят прощения на протяжении всего дня. Священники уверены, что примирение является одной из основных ступеней в покаянии. Великий пост — это как раз время покаяния, «ревизии» своей духовной жизни и исправления.

В Прощенное воскресенье, каждый может разрушить преграды, что обиды возвели между ним и его близкими, уверены священники. Простив и попросив прощения, человек не оставляет места мыслям о мести, смиряет гнев. А его сердце освобождается для любви.

Однако нередко ссора или поступок человека может поселить обиду глубоко в сердце и сил на прощение нет. Священнослужители и психологи рекомендуют все же побороть гордыню.

«Человек, нарушивший закон, данный ему богом, просит у него прощения — и через это прощение к нему возвращается. И в отношениях между людьми, в христианском миропонимании, должно быть так же», — цитирует ТАСС священника, председателя Информационной комиссии Московской городской епархии Александра Волкова.

Психолог, психотерапевт и директор Центра психологического консультирования ВШЭ Ирина Макарова считает, что тот, кто извиняется, «освобождается» и укрепляет контакт с человеком.

«Если человек вольно или невольно причинил кому-то вред и осознает это, сожалеет об этом, то в нем возникает напряжение. И это напряжение важно не консервировать и не оставлять повисшим между собой и другим человеком, а выпустить из себя. Это и поможет укрепить контакт, и даст освобождение», — объяснила психотерапевт.

За последним днем Масленицы последует Великий пост, который завершиться в этом году накануне Пасхи — 1 мая. Сегодня можно не только облегчить сердце, искренне простив всех, но и интересно завершить неделю масленичных гуляний.