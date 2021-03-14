Сход лавины произошел в центральной части Японии

Нагано, 14 марта. Информация о сходе лавины со склона горы Норикура в Японии была получена спасателями примерно в 10:00 по местному времени, передает телеканал NHK.

Спасатели и органы правопорядка немедленно выехали к месту происшествия. Обстоятельства и причины произошедшего изучает экспертная группа. По неподтвержденным данным, под снежными завалами могут находиться люди. Очевидцы заметили лыжников на склоне Норикура во время схода лавины. Накануне метеорологическая служба ближайшей префектуры предупреждала о высокой опасности схода лавины в этом районе из-за сильных снегопадов.

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