Несъедобная кожура фруктов может быть полезной в быту

Москва, 14 марта. Кожура некоторых фруктов, которую многие люди сразу же выбрасывают, может быть полезна в уборке, уходе за обувью и садоводстве.

Цедрой лимона можно протирать поверхности в ванной комнате или на кухне. Такой способ поможет сделать полки, столы и сантехнику чище, а также сделает свежее воздух. Кожа авокадо может стать эффективной увлажняющей маской. Достаточно всего лишь протереть лицо и через пять минут умыться водой.

Кожуру грейпфрута можно использовать в приготовлении напитка, понижающего артериальное давление и уровень холестерина. Для этого нужно добавить цедру в горячую воду и дать настояться 15 минут. Банановую кожуру можно применять в качестве средства по уходу за обувью. Фруктовую кожу можно использовать в садоводстве в качестве удобрения.

Издание Haber7 ранее рассказало о применении банана в косметологии. Этот фрукт можно использовать для ухода за кожей и волосами.