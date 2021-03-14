Сборы якутского фильма «Пугало» в прокате РФ превысили 10 млн рублей

Москва, 14 марта. Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» собрал за две недели более 10 млн рублей в российском прокате. Кинолента получила Гран-при «Кинотавра-2020».

Согласно данным единой системы сведений о показах фильмов в кинозалах, на вторые выходные размер сборов «Пугала» составил 10,043 млн рублей. Почти половину удалось собрать во время премьерных показов, которые прошли в период с 25 по 28 февраля.

В первый день выхода в кинотеатры сборы фильма составили почти 800 тысяч рублей, на предпродажах их размер достиг почти 1,2 млн рублей. За все дни «Пугало» посмотрели 32,5 тысячи зрителей в 31 российском кинотеатре.

В скором времени в России стартуют съемки новой части фильма «Брат». Одну из ролей в киноленте исполнит Дмитрий Сафронов, отцом которого является известный художник Никас Сафронов. Для роли актеру пришлось обучиться стрельбе и значительно сбросить вес.