Врач Калмыков назвал правила проведения плановых операций переболевшим COVID-19

Москва, 14 марта. Проведение плановой операции после COVID-19 возможно только по истечении двух-восьми недель, в зависимости от тяжести протекания болезни.

Врачи с особой внимательностью относятся к пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, передает радио Sputnik. Перед плановой операцией организму необходимо дать восстановиться, отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации московской городской клинической больницы №52 Александр Калмыков.

«После бессимптомного течения инфекции при операции с общей анестезией нужно выждать где-то не менее двух-четырех недель после последнего отрицательного теста на инфекцию. Если COVID-19 протекал среднетяжело или тяжело, нужно подождать шесть-восемь недель после последнего отрицательного теста», — пояснил врач.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что к ноябрю 2021 года 60-70% населения России может быть провакцинировано. Эти показатели смогут обеспечить контроль над распространением инфекции.