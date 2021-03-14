Историк медицины Шиллес рассказала об опытах по пересадке головы

Вашингтон, 14 марта. Ученая Брэнди Шиллес ответила на вопрос, останется ли человек собой, если его мозг получит новое тело. Свои выводы она сделала на основе трудов нейрохирурга Роберта Уайта.

Роберт Уайт пытался пересадить тело обезьяны от одной головы животного к другой, чтобы в дальнейшем подобную трансплантацию можно было провести с организмом человека. Шиллес, изучившая опыт нейрохирурга, поделилась мнением, останется ли сознание человека прежним, если перенести его голову в новое тело, сообщает ИноСМИ со ссылкой на американское издание Wired.

Хирург и нейробиолог проводил опыты в период холодной войны. Результаты экспериментов и теперь помогают ученым, которые пытаются достичь успехов в трансплантации головы. Но до опытов с людьми у нейробиолога дело так и не дошло.

Уайт, по словам Шиллес, потратил несколько десятилетий, упорно отрабатывая методы по пересадке головы обезьянам. В будущем он надеялся совместить «неродные» тело и мозг людей. Исследователь полагал, что личность и сознание человека таятся в его мозгу. Он пытался «сохранить душу» подключив мозг к новому телу и системе органов.

Опыты Уайта, сейчас ассоциируются с сотнями обезглавленных обезьян. Однако врач подарил медицине технологию охлаждения спинного мозга, за которую ученого выдвинули на Нобелевскую премию.

На многие и многие неудачные операции случался успех: хирург смог поддерживать приток крови от исходного тела к новому мозгу животного. Шиллес полагает, что Уайт был уверен: трансплантация нового тела для мозга у человека может пройти успешнее, чем у обезьян. Благодаря большему размеру организма операция пройдет быстрее и процент ее положительного исхода выше, нежели в случае с животным. Но по-прежнему остается риск для жизни человека в подобной операции.

Сама Шиллес считает, что в случае успешной «трансплантации тела», вряд ли личность сохранится. Сознание, полагает исследовательница, сохраняет ни один лишь мозг.

«Я считаю, что идентичность — это интересная, но отнюдь не простая вещь, ее сложно описать. Она не сводится даже к содержимому отдельной человеческой головы», — рассказала историк медицины в интервью.

Каждый человек стремится быть здоровым и жить дольше. Не каждый отважится продлить срок жизни с помощью радикальных операций, которые пытался провести доктор Уайт. Для тех, кто хочет прожить на десять лет дольше, исследователи медики назвали более простой и безопасный способ.