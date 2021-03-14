Мошенники начали чаще продавать фальшивые купюры в Сети

Москва, 14 марта. Фальшивомонетчики начали активно продавать поддельные купюры в интернете. Число подобных преступлений увеличилось на шесть процентов в 2020 году.

В прошлом году зафиксировано 18700 преступлений, связанных с оборотом поддельных денежных знаков. Удалось найти 805 человек, причастных к этим преступлениям. В суды поступило свыше одной тысячи уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — рассказала собеседница.

Самыми популярными считаются банкноты номиналом в 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Чаще всего их можно встретить на рынках, ярмарках, небольших торговых точках, где нет специального устройства для определения подлинности купюр.

Иногда «билет банка приколов» может выдать банкомат. При обнаружении фальшивки нужно найти свидетеля произошедшего и вызвать полицию. Если подделку нашли, отойдя от техники, следует вернуться и зафиксировать ее номер, а затем обратиться в банк.