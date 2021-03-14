Варшава, 14 марта. «Отказ» Киева от поставок природного газа из РФ привел к тому, что украинцы стали гораздо больше платить за газ и отопление. Об этом сообщил польский аналитик Анджей Щенсяк.

Украина отказалась от поставок газа из РФ в 2015 году, в действительности Кремль просто перестал выполнять условия контракта из-за того, что Незалежная не стала платить по счетам. При этом украинские власти сочли это «политическим шантажом» и начали «с гордостью считать дни без российского газа». По словам Щенсяка, природный газ продолжал поступать в Европу транзитом через Украину. Последняя брала его из газопроводов и пускала на собственные нужды.

Для этого на Украине появился механизм «накрутки счетчика». Это небольшая петля трубопровода у граничного контрольно-измерительного пункта, в которой циркулировал газ. В итоге, как отметил эксперт, украинцы продолжили получать российской газ, однако уже по европейским ценам, на 25-30% дороже, чем раньше. На этом удалось заработать западным поставщикам и их партнерам в Незалежной.

Недавно в Донецкой области населению перекрыли газ. Причиной этому стала высокая задолженность коммунальной организации «Донецктеплокоммунэнерго» перед компанией «Нафтогаз Украины».