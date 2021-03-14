Овечкин внес весомый вклад в победу «Вашингтона» над «Филадельфией»

Вашингтон, 14 марта. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче с «Филадельфией Флайерз». Для российского нападающего этот гол стал 716-м в карьере в NHL.

Команда Овечкина обыграла хоккеистов «Филадельфии» со счетом 5:4. Помимо россиянина голы в составе «Вашингтона» забили Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен и Ник Дауд.

Шайба россиянина стала десятой в нынешнем сезоне и 716-й в регулярных чемпионатах NHL. В списке бомбардиров Овечкин сейчас занимает седьмое место. От Фила Эспозито, расположившегося на шестой строчке, его отделяет всего один гол. «Вашингтон» в 27 играх набрал 38 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на второй позиции.

Жена российского хоккеиста Анастасия Шубская ранее похвасталась подарком от мужа на 8 Марта. Овечкин подарил ей огромный букет пионовидных роз.