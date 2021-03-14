Посетителям Вены откроют доступ к «балкону Гитлера»

Вена, 14 марта. Расположенный во дворце Новый Хофбург балкон, с которого лидер фашистской Германии Адольф Гитлер провозгласил аншлюс Австрии с Третьим рейхом, откроют для посещения туристов.

Решение об открытии балкона площадью 200 кв. м приняла директор дома австрийской истории Моника Зоммер. Она считает, что запрет на посещение этого исторически знакового места был «не самым удачным подходом».

«В качестве первого шага должны быть организованы экскурсии для тех, кто заинтересован», — отметила директор.

Зоммер также подчеркнула, что большинство посетителей комплекса выступили за возможность увидеть «балкон Гитлера». Открытие планируют провести в ближайшее время.

Известно, что с балкона открывается вид на ведомства канцлера, парламент и резиденцию Австрии. Зоммер отметила символичность расположения достопримечательностей: такой вид на действующую демократию демонстрирует контраст с диктаторским режимом, который олицетворял Адольф Гитлер.

«Балкон Гитлера» стал известным после речи предводителя немецких нацистов, которую он произнес весной 1938 года. Тогда он заявил о включении Австрии в состав фашистской Германии. Это событие стало толчком для многих политических процессов в мире.

Недавно еврейка Элис Франк-Сток, соседствовавшая с Адольфом Гитлером в Мюнхене на протяжении десяти лет, рассказала о скрытности фюрера и его страхах за свою жизнь.