Требования туристов к услугам отелей изменились в 2021 году

Москва, 14 марта. Пандемия коронавируса внесла коррективы в туристическую сферу. Путешественники стали выбирать некоторые услуги отелей при бронировании чаще, чем раньше, сообщает Tvil.ru.

Согласно данным сервиса для бронирования, путешественники чаще стали запрашивать номер с завтраками и интересоваться бесплатной парковкой. Кроме того, люди стали больше путешествовать с животными.

Спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной возрос в 1,5 раза. Среди самых запрашиваемых услуг оказались обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона, а также двуспальной кровати.

Гораздо реже клиенты отелей интересовались наличием бани или сауны, детской площадки и кабельного ТВ. В десятку популярных услуг не попал собственный пляж, зеленый внутренний двор и кухня.

Недавно аналитики перечислили наибольшие траты россиян во время путешествий. Большая часть средств уходит на рестораны и кафе.