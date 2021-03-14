Великобритания анонсировала увеличение военного потенциала в киберпространстве

Лондон, 14 марта. Противодействовать потенциальным противникам Великобритании может помочь увеличение военного потенциала в киберпространстве. Такое заявление сделал премьер-министр Борис Джонсон.

Подробно о противостоянии потенциальным противникам политик расскажет на следующей неделе в ходе представления комплексного обзора вопросов внешней политики и обороны. На данный момент канцелярия премьера опубликовала лишь фрагменты из грядущего выступления Джонсона.

Председатель правительства страны заявил, что новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые сейчас имеет Великобритания. Наращивание мощи в киберпространстве будет призвано защищать людей, продвигать интересы государства в мире и день за днем улучшать жизнь граждан королевства.

Недавно британский генерал Патрик Сандерс заявил, что Россия уже обладает значительными преимуществами в киберпространстве и наращивает свое превосходство. Он также отметил, что РФ вполне успешно консолидировала свои ресурсы для изменения глобального баланса сил и обеспечила себе отличные позиции в военных технологиях информационного века.