Первый в 2021 году лесной пожар зафиксирован в Хабаровском крае

Кукан, 14 марта. Пожароопасный сезон официально открыт в Хабаровском каре на территории Кур-Урмийского лесничества. Об этом сообщили в правительстве региона.

Площадь возгорания составила 10 га, однако позже пламя разгорелось до 20 га. Сотрудники лесной охраны оперативно локализовали огонь, а спустя некоторое время полностью ликвидировали его. Пожар произошел в заболоченном районе лесничества. В его тушении было задействовано восемь человек и две единицы техники, написано в сообщении.

Похоже, что сезон лесных пожаров начался не только в Хабаровском крае. Жители Ялтинского дачного массива в Крыму стали свидетелями возгорания в поле у Аянского водохранилища. Не дожидаясь приезда пожарных бригад, люди сами начали тушить пожар, так как он распространялся в сторону ближайшего леса.