Пульмонолог Карабиненко предостерег от соблюдения Великого поста при COVID-19

Москва, 14 марта. Соблюдение Великого поста может быть опасным при болезни, особенно если речь идет о COVID-19, предупредил терапевт, пульмонолог Александр Карабиненко.

Пост лучше не соблюдать при любой болезни, так как организму необходима полноценная пища для сил и выздоровления. Особенно это актуально при коронавирусной инфекции, подчеркнул пульмонолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

«COVID — тяжелая болезнь, и для сопротивления этой болезни организму требуется хорошее питание», — отметил врач.

Тем, кто постится, специалист советует внимательнее относиться к сигналам организма и «не впадать в крайности». Он также напомнил, что самыми главными во время поста для верующего являются его мысли и поступки, а не еда.

Великий пост начинается в этом году 15 марта и продлится 48 дней до Пасхи. Верующие исключают из рациона мясо, молочные продукты и яйца в этот период. Рыбу разрешается есть два раза.

Перед началом поста православные отмечают Прощеное воскресенье. Федеральное агентство новостей рассказывало о традициях и запретах в этот день.