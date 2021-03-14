Президент РФ сможет назначать гражданских лиц на должности высших офицеров

Москва, 14 марта. Президент России может получить полномочия назначать на должности высших офицеров граждан, которые не имеют отношения к военной службе.

Соответствующий проект закона рассмотрят на заседании Госдумы во втором чтении. Депутаты предлагают установить единый порядок назначения военнослужащих и граждан, которые таковыми не являются, на воинские должности. Речь идет о должностях, для которых предусмотрено звание высших офицеров в федеральных органах исполнительной власти, находящихся под руководством главы государства. Вместе с этим будет установлен единый порядок освобождения от указанных должностей. Сейчас эти вопросы не определены российским законодательством, пишет «Парламентская газета».

«Назначение граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности высших офицеров и освобождение их от указанных должностей осуществляется указами президента», — пояснил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

Проект закона позволит устранить правовую неопределенность, наделяя главу государства соответствующими полномочиями. Панков уточнил, что речь идет о присвоении классных чинов государственной гражданской службы, а не воинских званий.

Депутаты Госдумы ранее приняли в третьем чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для назначаемых президентом государственных служащих. Согласно старой редакции закона, максимальный возраст госслужащих составляет 65 лет.