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Президент РФ сможет назначать гражданских лиц на должности высших офицеров

Президент РФ сможет назначать гражданских лиц на должности высших офицеров

Москва, 14 марта. Президент России может получить полномочия назначать на должности высших офицеров граждан, которые не имеют отношения к военной службе.

Соответствующий проект закона рассмотрят на заседании Госдумы во втором чтении. Депутаты предлагают установить единый порядок назначения военнослужащих и граждан, которые таковыми не являются, на воинские должности. Речь идет о должностях, для которых предусмотрено звание высших офицеров в федеральных органах исполнительной власти, находящихся под руководством главы государства. Вместе с этим будет установлен единый порядок освобождения от указанных должностей. Сейчас эти вопросы не определены российским законодательством, пишет «Парламентская газета».

«Назначение граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности высших офицеров и освобождение их от указанных должностей осуществляется указами президента», — пояснил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

Проект закона позволит устранить правовую неопределенность, наделяя главу государства соответствующими полномочиями. Панков уточнил, что речь идет о присвоении классных чинов государственной гражданской службы, а не воинских званий.

Депутаты Госдумы ранее приняли в третьем чтении законопроект об отмене возрастных ограничений для назначаемых президентом государственных служащих. Согласно старой редакции закона, максимальный возраст госслужащих составляет 65 лет.

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