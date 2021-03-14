Минздрав России определит профессии для обязательного осмотра у психиатра

Москва, 14 марта. Минздрав РФ может получить полномочия определять профессии, для которых необходимо прохождение психиатрического освидетельствования.

По Трудовому кодексу, работающие в условиях повышенной опасности должны не реже раза в пять лет проходить осмотр у психиатра. Но в документе не отражено, кто утверждает виды деятельности. По закону «О психиатрической помощи», у кабмина есть полномочия утверждать перечень психиатрических противопоказаний.

Несоответствие между документами предлагается установить путем передачи Минздраву РФ права утверждать перечень видов работ в условиях повышенной готовности, для которых нужен осмотр. Документ рассмотрят в Госдуме РФ в весеннюю сессию, сообщает «Парламентская газета».

Эксперт Минздрава РФ Виталий Омельяновский ранее объяснил, как снизить риск мошенничества при заказе лекарств онлайн на фоне предложения Минцифры разрешить электронную торговлю рецептурными препаратами. По его словам, для безопасной дистанционной продажи необходима цифровизация всего процесса — от назначения лечения врачом до приобретения продукции.