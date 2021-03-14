Лондон, 14 марта. Россия в гипотетической войне с Великобританией обретет полное превосходство по огневой мощи и скорости. Такое заявление сделал британский эксперт Джек Уотлинг.

Аналитик отметил, что британским солдатам пришлось было бы вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из машин уже больше 30 лет. Они имеют низкую механическую надежность. Кроме того, по словам эксперта, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам. Также техника постоянно не получает достаточной поддержки с воздуха, передает информагентство PA.

Уотлинг призвал Министерство обороны Великобритании инвестировать ресурсы в высокоточные и высокоэффективные управляемые боеприпасы. В противном случае нужно будет пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же власти не выберут ни одного из предложенных вариантов, то Лондону будет необходимо усмирить свои амбиции, считает аналитик.

«В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений», — заявил Уотлинг, говоря о военной мощи российской армии.

Недавно сообщалось, что в российскую армию досрочно поставили многоцелевые истребители МиГ-35С. Шесть новых боевых самолетов отправлены в военно-космические силы РФ в рамках гособоронзаказа. Этот истребитель специализируется в работе на территориях вооруженных столкновений. МиГ-35С может эффективно справляться в условиях насыщенной и эшелонированной системы противовоздушной обороны противника.