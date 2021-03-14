«В ней есть огонь»: Билан поделился мнением о Маниже

Москва, 14 марта. Певец Дима Билан высоко оценил вокальные данные и музыку коллеги Манижи Сангин. Музыкант считает, что певица достойно выступит на Евровидении в этом году.

Билан дважды представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году стал победителем конкурса. Музыкант поделился мнением о певице Manizha (Манижа Сангин), которая в 2021 году представит Россию на песенном состязании в Роттердаме.

Прежде пользователи Сети начали нападать на Манижу и критиковать певицу, предрекая ей провал на Евровидении. Билан — пока единственный российский музыкант, который занял первое место в международном песенном конкурсе, — считает, что у певицы есть все «шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом». Об этом певец рассказал в ролике, который он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«У меня есть свое понимание этого, поскольку я находился там неоднократно и на отборах тоже участвовал неоднократно. <…> Не быть разными на этом конкурсе неинтересно никому. <…> У Манижы есть все шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом, потому что в ней есть огонь», — поделился мнением Билан с пользователями социальной сети.

Музыкант отметил, что певица, которая представит Россию в этом году на Евровидении, привлекает внимание общества к очень важным темам, например, инклюзивности. Билан высоко оценил и вокальные данные Манижи.

«А кто говорит, не знал Манижу, ознакомьтесь с творчеством: в нем много добра и света и здоровой иронии! Я лично знал и всегда понимал, что это очень профессиональный и высокий уровень вокала и музыки!» — написал певец в посте к видео.

Вокруг участницы Евровидения от России в этом году разгорелись нешуточные страсти. Пользователи Сети, фанаты и представители шоу-бизнеса разделились на два лагеря: одни резко высказываются об исполнительнице и критикуют, другие же поддерживают и предрекают ей достойное место на конкурсе. Певец Александр Иванов из Продюсерского центра Виктора Дробыша назвал песню Манижи «слишком сложной».