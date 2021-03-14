Работник Банка РФ Александрова дала советы по обращению с фальшивыми деньгами

Москва, 14 марта. Пользоваться банкнотами, вызывающими подозрение, нельзя. Об этом заявила начальник управления департамента наличного денежного обращения Банка России Татьяна Александрова.

Попытка расплатиться поддельной купюрой может быть расценена как сбыт фальшивых денег, передает «Прайм». Подозрительные деньги стоит отдать в кредитную организацию, где их проверят. Эта процедура абсолютно бесплатна. Сравнить попавшую в руки купюру можно с эталоном на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

«Приложение содержит информацию обо всех банкнотах в обращении, включая памятные. Описание банкнот доступно как в виде текстовой информации, так и в аудиоформате. Приложение наглядно показывает, где расположены защитные признаки и как их проверить», — рассказала Александрова.

Житель Петербурга ранее пытался реализовать поддельные купюры при помощи своей пожилой тещи. Пенсионерку задержали во время попытки расплатиться пятитысячной купюрой в магазине.