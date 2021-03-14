США заявили о неудачных попытках наладить диалог с КНДР

Вашингтон, 14 марта. Вашингтон неоднократно предпринимал попытки наладить диалог с Пхеньяном. Однако ни одна из них не дала результата, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

Попытки продолжались на протяжении месяца. Их цель заключалась в предотвращении обострения напряженности в отношениях между США и Северной Кореей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в вашингтонской администрации.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке», — цитирует его агентство.

До сих пор КНДР не дала обратную связь. Активного диалога между странами нет уже на протяжении больше года. Одновременно с этим США продолжают сотрудничество с «союзниками в Японии и Южной Корее», заключил источник.

Американская разведка в начале марта показала снимки ядерного полигона КНДР. В США считают, что на его территории проводятся секретные работы. Полигон находится в Йондоктоне в окрестностях города Кусон.