Medium: «Спутник V» может усилить влияние России на международной арене

Вашингтон, 14 марта. Россия с помощью вакцины «Спутник V» может расположить к себе многие страны мира, что в дальнейшем приведет к изменениям в геополитике, считает автор американского СМИ Medium.

Публикация в медицинском журнале The Lancet, которая доказала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на 91,6%, ознаменовала технологический и инновационный прорыв Российской Федерации. Этот препарат против COVID-19 сможет изменить взаимоотношения России с другими странами мира, сообщает американское издание Medium.

Автор СМИ из Соединенных Штатов напоминает, что сегодня использование «Спутника V» разрешено в 51 стране. Многие государства из этого числа закупили партии вакцин или заключили контракты на местное производство вакцины, стоимость которой приблизительно в два раза ниже западных аналогов. Научный прорыв России может привести к переменам на геополитическом уровне, считает аналитик.

В то время пока страны Запада оставляют цены на свои вакцины на довольно высоком уровне, РФ готова предоставить всем желающим эффективный и недорогой препарат. Это, считает автор, может расположить государства, которые получили действенный способ борьбы с коронавирусом, к России.

Автор статьи в Medium считает, что прежде всего к России потянутся некоторые страны Южной Америки, Иран и Венгрия — государства, которые западные союзники критикуют за их политику. РФ может с помощью «Спутника V» «завоевать умы и сердца» жителей этих регионов.

Представители властей на различном уровне пытаются защитить сограждан от коронавирусной инфекции. Так, мэр Ниццы Кристиан Эстрози недавно обратился к властям Франции за разрешением обеспечить регион «Спутником V» силами и средствами города «со связями».