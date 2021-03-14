Экономист Бадьянов дал советы по ведению бюджета в кризис

Москва, 14 марта. Инвесторы не должны пугаться кризиса, так как он является частью цикла фондового рынка. Об этом заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Рынки снижаются в результате воздействия «черного лебедя», события, которое очень трудно спрогнозировать. Пандемия коронавируса стала одним из таких явлений. Серьезные экономические последствия могут иметь потеря работы или неожиданные траты, передает агентство «Прайм».

Грамотные инвесторы должны быть готовы подстраиваться под современные условия и модернизировать или видоизменять свой бизнес или вложения. Часть средств должна быть в легком доступе, чтобы ими всегда можно было воспользоваться в случае необходимости.

«Стоит отложить финансовый запас на три-шесть месяцев, эта подушка безопасности нужна на случай потери работы или срочных трат. Также важно пересмотреть расходы и начать вести их тщательный, детальный учет», — посоветовал Бадьянов.

Первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов ранее порекомендовал разделять инвестиции и сбережения. «Подушка безопасности» считается надежной, если ее размер составляет сумму от девяти до 24 месячных зарплат, остальные же сбережения можно инвестировать.