Сотрудники МЧС спасли из горящего дома в Краснодаре 25 человек

Краснодар, 14 марта. Спасатели полностью ликвидировали пожар в многоквартирном доме около четырех утра в Краснодаре. Из огня спасли 25 человек.

Пожар произошел в многоквартирном доме по улице Красная. Он разгорелся на площади в 350 квадратных метров. Открытое пламя удалось ликвидировать в 03:12, а к 03:57 его полностью потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 25 человек», — цитирует сообщение МЧС RT.

На месте происшествия работала оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона и ГУ МЧС России по региону. Были задействованы 53 человека и 15 единиц техники от РСЧС и 43 огнеборца и 11 единиц техники от ведомства, передает RT.

Еще один пожар в деревянном частном доме произошел накануне под Новосибирском. Огонь унес жизни троих человек, еще два ребенка пострадали. Тела погибших обнаружили при разборе завалов. Причина возгорания устанавливается.