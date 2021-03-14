Компания Chery привезет в Россию кроссовер Tiggo 8 Pro с полным приводом

Пекин, 14 марта. Китайский автопроизводитель Chery анонсировал появление полноприводного кроссовера Tiggo 8 Pro. Об этом рассказал директор компании по продажам Антон Ганжа.

На территории Китая модель с полным приводом будет выпускаться с двухлитровым мотором. В России кроссовер оснастят другим двигателем. Новая модификация будет представлена к концу нынешнего года.

Продажи Chery Tiggo 8 Pro стартуют в России 18 марта. Стоимость кроссовера в рублях пока неизвестна. Цены будут озвучены ближе к указанной дате.

АвтоВАЗ, как стало известно ранее, скоро приступит к сборке автомобилей Renault Sandero третьего поколения. На предприятие уже доставили кузов новинки для ознакомления.