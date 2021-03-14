Шатунов рассказал, как у его дома застрелили клавишника «Ласкового мая»

Москва, 14 марта. Юрий Шатунов в эфире шоу Андрея Малахова рассказал о тяжелых 1990-х годах. Певец вспомнил, как убили его коллегу по «Ласковому маю» Михаила Сухомлинова.

Киллеры убили Сухомлинова рядом с домом Шатунова в 1993 году. Юрий услышал выстрелы, выглянул в окно и увидел окровавленное тело товарища.

«Я услышал два выстрела на улице, увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру», — вспоминает певец.

По словам экс-солиста «Ласкового мая», убийцы не были найдены. При этом Шатунов допускает, что целью киллеров был именно он, а Сухомлинова убили по роковому стечению обстоятельств.

Михаил Сухомлинов в «Ласковом мае» играл на клавишах. Он бросил учебу в 15 лет и отправился на гастроли с группой. Он быстро скопил крупную сумму и вложился в ювелирный бизнес. Михаил покинул коллектив в 1991 году, однако до конца жизни поддерживал связь с Шатуновым.

В ходе программы Малахова один из основателей «Ласкового мая» Сергей Кузнецов признался, что сейчас живет в нищете и вынужден полагаться на поддержку товарищей. После ухода из коллектива композитор «топил» горе спиртным. Юрий Шатунов отметил, что не забывает о Кузнецове и всячески помогает бывшему коллеге.