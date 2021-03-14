Власти Японии призвали страны ограничить состав делегаций на ОИ

Токио, 14 марта. Японское правительство хочет минимизировать количество прибывающих гостей в страну на Олимпийские игры из-за угрозы распространения коронавируса.

Агентство Киодо сообщило, что группа сопровождения главы иностранного государства должна насчитывать не более 11 человек. При этом менее привилегированные представители страны, например министры, смогут взять с собой максимум четырех человек.

Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) проанализировал ситуацию с допуском зарубежных болельщиков на Олимпиаду в Японии. Глава организации Томас Бах заявил, что окончательное решение еще не принято, а переговоры с японским правительством по этому поводу будут продолжены.