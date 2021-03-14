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Роскачество назвало распространенные ошибки при зарядке смартфона

Роскачество назвало распространенные ошибки при зарядке смартфона

Москва, 14 марта. Пользователи смартфонов часто допускают ошибки при зарядке гаджета. Такие действия могут привести к быстрому износу аккумулятора.

Соответствующее заявление сделала аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Прежде всего она не рекомендует оставлять смартфон на зарядке ночью. Лучше всего зарядить устройство заблаговременно и переключить его на режим экономии заряда.

«Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой», — цитирует ее «Российская газета».

Для зарядки гаджетов следует отдавать предпочтение оригинальным адаптерам. Эксперт советует избегать отключения смартфона из-за разряженной батареи. Если постоянно держать аккумулятор в пределах 20–80% заряда, то это продлит срок его службы.

Глава Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев ранее перечислил опасные баги, способные вывести смартфон из строя. В качестве примера он напомнил о ситуации, когда определенное изображение приводило к поломке Android-гаджетов.

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