Кортнев нашел способ сделать шоу Manizha на Евровидении более авангардным

Москва, 14 марта. Певице Маниже Сангин, выступающей под псевдонимом Manizha, стоит наклеить усы и бороду, тогда ее выступление на конкурсе «Евровидение — 2021» будет более авангардным.

Такое заявление сделал лидер музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в ответ на слова главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской. Депутат посчитала композицию Russian Woman, с которой будет выступать Manizha, для современного Евровидения слишком консервативной.

«Во-первых, совершенно удивительно, что депутат нашей Госдумы, которая является образчиком консерватизма, которая борется со всеми проявлениями современности, так вот для нее эта песня кажется чересчур консервативной», — отметил Кортнев.

Музыканта возмутила такая оценка творчества представительницы России на международном конкурсе. Он недвусмысленно намекнул на выступление австрийской певицы Кончиты Вурст, которая победила на Евровидении в 2014 году.

«Я бы хотел успокоить депутата, есть способ превратить консервативную песню в очень даже авангардную. Например, Маниже можно приклеить усы и бороду, или хотя бы бакенбарды, сделать костюмчик поярче с вырезом на спине до конца спины. Уважаемая Госдума, не беспокойтесь за Манижу, вам есть чем заниматься и без нее», — заявил Кортнев.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал выбор исполнительницы для выступления на Евровидении от РФ. Он заверил, что такая песня, как Russian Woman, «не нужна», она «не хороша для поднятия авторитета русской женщины и вообще России».