Спрос на коммунальное жилье в Петербурге увеличился за последний год

Санкт-Петербург, 14 марта. Покупателей стали больше интересовать отдельные комнаты в Северной столице, рассказали эксперты агентства по недвижимости «Доли.ру». Востребованность «коммуналок» выросла на 45%.

С января по февраль 2021 года интерес к комнатам возрос на 2,79%. Однако если сравнивать данные февраля в текущем и прошлом году, то спрос на бюджетное жилье поднялся на 44,77%, передают «Невские новости».

Самая дешевая комната в Петербурге стоит около 730 тысяч рублей. Она находится в Ломоносове, а ее площадь составляет 10,7 квадратных метра. Самым дорогим предложением оказалась «коммуналка» возле метро «Чернышевская», там комната площадью 26 квадратных метров обойдется в 6 млн рублей.

В целом рост спроса на недвижимость увеличился во всех регионах России из-за программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Благодаря пониженной ипотечной ставке многие семьи смогли приобрести жилье.